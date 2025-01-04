З Путіним має говорити психіатр, а не Шольц чи Макрон: політолог сказав, чого боїться диктатор

Деякі європейські лідери вважають, що діалог із Владіміром Путіним допоможе досягти миру. Зокрема у команді Олафа Шольца думають, що телефонні розмови із диктатором мають продовжуватись, адже це начебто допоможе завершити кровопролитну війну.

Неодноразово політики різних країн намагались вести діалог із кремлівським диктатором, проте за час війни нікому так і не вдалось достукатись до Путіна. Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Шольцу варто подивитись на досвід попередника, зокрема Емманюеля Макрона, який неодноразово телефонував у Москву, але з часом зрозумів, що це немає сенсу.

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"Якщо така тактика не спрацювала у Макрона, то чому вона має запрацювати у Шольца?", – підкреслив він.

Психічний стан Путіна

Олег Лісний зауважив, що один з українських психіатрів констатував, що Путін є типовим психопатом.

Я роблю висновок, що з ним має говорити психіатр, а не Шольц, Макрон чи Трамп. Путін дуже небезпечна людина, а чим більше до нього дзвонять, тим більше він упивається своєю силою,

– сказав політолог.

Він вважає, що диктатор не відчуває чужого болю, мовиться не лише про українців, але й росіян. На думку Олега Лісного, із Путіним треба спілкуватись як із маніяком та патологічним садистом.

Можливо, я дуже категоричний, але такі люди бояться тільки одного – коли є особиста загроза. Мабуть, треба використовувати таку логіку під час спілкування із Путіним,

– висловився президент аналітичного центру "Політика".

Він додав, що Дональд Трамп має схожу логіку, коли говорить, що Україні треба надати все необхідне озброєння для того, щоб можна було завдавати вибіркові удари по Росії. Поки невідомо, чи це лише слова, чи вони дійсно будуть реалізовані, проте одне відомо точно – Путін розуміє тільки силу.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Він також наголосив на важливості стриманості, щоб не допустити поширення війни. Шольц визнав зростання тривоги серед громадян через війну, але запевнив у рішучій підтримці України.