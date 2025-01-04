С Путиным должен говорить психиатр, а не Шольц или Макрон: политолог сказал, чего боится диктатор

Некоторые европейские лидеры считают, что диалог с Владимиром Путиным поможет достичь мира. В частности в команде Олафа Шольца думают, что телефонные разговоры с диктатором должны продолжаться, ведь это якобы поможет завершить кровопролитную войну.

Неоднократно политики разных стран пытались вести диалог с кремлевским диктатором, однако за время войны никому так и не удалось достучаться до Путина. Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Шольцу стоит посмотреть на опыт предшественника, в частности Эмманюэля Макрона, который неоднократно звонил в Москву, но со временем понял, что это не имеет смысла.

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"Если такая тактика не сработала у Макрона, то почему она должна заработать у Шольца?", – подчеркнул он.

Психическое состояние Путина

Олег Лесной заметил, что один из украинских психиатров констатировал, что Путин является типичным психопатом.

Я делаю вывод, что с ним должен говорить психиатр, а не Шольц, Макрон или Трамп. Путин очень опасный человек, а чем больше к нему звонят, тем больше он упивается своей силой,

– сказал политолог.

Он считает, что диктатор не чувствует чужой боли, говорится не только об украинцах, но и россиянах. По мнению Олега Лесного, с Путиным надо общаться как с маньяком и патологическим садистом.

Возможно, я очень категоричен, но такие люди боятся только одного – когда есть личная угроза. Видимо, надо использовать такую логику во время общения с Путиным,

– высказался президент аналитического центра "Политика".

Он добавил, что Дональд Трамп имеет похожую логику, когда говорит, что Украине надо предоставить все необходимое вооружение для того, чтобы можно было наносить выборочные удары по России. Пока неизвестно, или это только слова, или они действительно будут реализованы, однако одно известно точно – Путин понимает только силу.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Он также подчеркнул важность сдержанности, чтобы не допустить распространения войны. Шольц признал рост тревоги среди граждан из-за войны, но заверил в решительной поддержке Украины.