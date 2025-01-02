В то же время могут возникнуть трудности во взаимоотношениях с Германией. Пока не понятно, с кем партия Мерца будет формировать коалицию. Есть 2 варианта: те, кто проукраински настроены и наоборот. Подробнее 24 Каналу рассказал политолог из Германии Сергей Сумленный.

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Каких взглядов придерживается Мерц

Фридрих Мерц – лидер консервативной немецкой оппозиции, христианско-демократического союза. Его партия имеет примерно 30% поддержки, что вдвое больше, чем у партий, которые формируют правительственную коалицию, – "Зеленых" и социал-демократов.

То, что он станет новым канцлером Германии – очевидно. Самостоятельно его партия не создаст правительство, и возникает вопрос: с кем он будет формировать коалиционное соглашение. И здесь для Украины возникает проблемная фаза.

Лучшим вариантом в вопросах российско-украинской войны является партия "Зеленых". Они очень близки в своих взглядах к Мерцу. Однако во всех других вопросах – внутренней, экономической, социальной и миграционной политик – преобладают социал-демократы.

Ожидаем, вероятно, что коалиция будет заключена с социал-демократами. Христианские демократы смогут с ними договориться во многих вопросах относительно внутренней политики,

– пояснил Сергей Сумленный.

В то же время социал-демократы являются наиболее позорной партией с точки зрения их взглядов на российско-украинскую войну. Поэтому они будут тянуть ХДС в сторону "меркелевской" и "шольцевской" политики, то есть к примирению с Россией. И сможет ли Мерц из этого выйти, будет его самой большой задачей за период каденции.

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Стоит ли ожидать Украине ракеты Taurus во время каденции Мерца

Напомним, когда Фридрих Мерц занимал позицию лидера оппозиции, он решительно критиковал Олафа Шольца за его ошибки в сторону Украины – недостаточные поставки оружия и мягкие высказывания к диктатору Владимиру Путину.

По мнению немецкого политолога, Мерц будет все-таки решительнее, чем Шольц. Вполне вероятно, что во времена его правления Украина получит ракеты Taurus и другие вооружения. Проблема лишь в скорости, их стоит ожидать не раньше июня – июля.

К слову, соратница Шольца Саския Эскен поддерживает дальнейшие телефонные переговоры между Олафом Шольцом и Владимиром Путиным, но против личной встречи.