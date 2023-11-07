Рада оборони обговорила тривалість комендантської години на Прикарпатті: що вирішили

В Івано-Франківській області виступили з пропозицією збільшити час комендантської години з 23:00 до 05:00. Втім, рішення не підтримали й зміни вносити не будуть.

Комендантська година й далі триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

До теми Продовження воєнного стану і мобілізації: Комітет підтримав законопроєкти

Комендантська година на Прикарпатті – без змін

Голова Івано-Франківської ОВА 31 жовтня на своєму телеграм-каналі запустила опитування серед жителів області щодо тривалості комендантської години. Онищук пропонувала збільшити її час до 6 годин – з 23:00 до 05:00. Опитування тривало до ранку 7 листопада. У ньому взяли участь 7 107 осіб. За результатами опитування, 76% користувачів мережі виступили проти збільшення тривалості комендантської години.

Питання зміни комендантської години викликало чимало обговорень у мережі. У коментарях до публікацій жителі Івано-Франківської області різко виступали проти того, аби час комендантської години був збільшений.

Сьогодні на Раді оборони області прийняли рішення не змінювати тривалість комендантської години. З огляду на це комендантська година на Прикарпатті й надалі триватиме з 24.00 до 05.00,

– повідомила Онищук.

Навіщо комендантська година в тилу

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що комендантська година в тилових областях необхідна для дисципліни. Він наголосив, що вона також є профілактикою злочинності.

"В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити", – пояснив Клименко.

Втім, поліція часто фіксує випадки, коли люди порушують комендантську годину. Аби таких порушень стало менше, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи. Його також погодили з Національною поліцією та МВС.

Так, пропонують запровадити штрафи від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 8 500 – 17 000 гривень. Для бізнесу штрафи більші: від 3000 до 6000 мінімумів – 51 000 – 102 000 гривень.