Совет обороны обсудил продолжительность комендантского часа в Прикарпатье: что решили

В Ивано-Франковской области выступили с предложением увеличить действие комендантского часа с 23:00 до 05:00. Впрочем, решение не поддержали и менять время не будут.

Комендантский час продолжается с 00:00 до 05:00. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области.

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Комендантский час в Прикарпатье – без изменений

Глава Ивано-Франковской ОВА 31 октября на своем телеграм-канале запустила опрос среди жителей области относительно продолжительности комендантского часа. Онищук предлагала увеличить ее действие до 6 часов – с 23:00 до 05:00. Опрос длился до утра 7 ноября. В нем приняли участие 7 107 человек. По результатам опроса, 76% пользователей сети выступили против увеличения продолжительности комендантского часа.

Вопрос смены комендантского часа вызвал много обсуждений в сети. В комментариях к публикациям жители Ивано-Франковской области резко выступали против того, чтобы действие комендантского часа было увеличено.

Сегодня на Совете обороны области приняли решение не изменять продолжительность комендантского часа. Учитывая это, комендантский час в Прикарпатье и дальше продлится с 24.00 до 05.00,

– сообщила Онищук.

Зачем комендантский час в тылу

Министр внутренних дел Игорь Клименко объяснил, что комендантский час в тыловых областях необходим для дисциплины. Он подчеркнул, что он также профилактика преступности.

"В настоящее время, например, четыре, пять или шесть часов – в каждой области есть свой комендантский час – мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить", – пояснил Клименко.

Впрочем, полиция часто фиксирует случаи, когда люди нарушают комендантский час. Чтобы таких нарушений стало меньше, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафах. Его также согласовали с Национальной полицией и МВД.

Да, предлагают ввести штрафы от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 8 500 – 17 000 гривен. Для бизнеса штрафы больше: от 3000 до 6000 минимумов – 51 000 – 102 000 гривен.