Нові безпілотні системи для Києва: європейська компанія STARK розширює присутність в Україні

Європейська оборонно-технологічна компанія STARK відкриває в Україні R&D-центр, який забезпечуватиме локальне навчання та постійну підтримку для користувачів.

Про це заявили у компанії напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.

Чим займатиметься новий центр?

Компанія STARK спеціалізується на розробці та вдосконаленні безпілотного озброєння, зокрема дронів-камікадзе Virtus, на основі зворотного зв'язку від військових операторів у Європі та Україні.

Український R&D-центр компанії передбачає майданчик площею 2000 квадратних метрів, розрахований на роботу понад 200 фахівців. Центр зосередиться на дослідженнях і розробках, інтеграції, навчанні та технічній підтримці. Очікується, що діяльність центру суттєво скоротить час переходу від етапу проєктування до серійного виробництва.

Запуск R&D-центру в Україні також дасть змогу компанії здійснювати щоденні технологічні ітерації з урахуванням реальних оперативних даних безпосередньо з поля бою.

Такий формат роботи прискорить цикл розробки та впровадження оновлень і забезпечить адаптацію безпілотних систем до актуальних викликів фронту.

Війна Росії проти України кардинально змінила безпековий ландшафт Європи. Росія реорганізувала свою оборонну промисловість для ведення війни, і цей конфлікт показав, що стримування зараз залежить не лише від військових можливостей, а й від здатності забезпечувати стабільне виробництво,

– заявив COO STARK Ukraine Максим Черкіс.

Зазначається, що компанія STARK розглядає Україну як ключового партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки та оборони і планує подальше розширення своєї присутності в країні – від R&D до повноцінного виробництва БпЛА.

Окрім цього, представники STARK оголосили про відкриття нового офісу в Греції, що має зміцнити позиції компанії як пан'європейського виробника оборонних систем.

STARK стає ключовою опорою і партнером у захисті Європи, розвиваючи локальні R&D та виробництво оборонних технологій по всьому континенту. Використовуючи інновації з передової та з усієї Європи, ми допомагаємо забезпечити швидке виробництво перевірених систем і їх актуальність у міру змін оперативних потреб,

– зазначив CEO STARK Уве Хорстманн.

