Нові безпілотні системи для Києва: європейська компанія STARK розширює присутність в Україні
- Компанія STARK відкриває в Україні R&D-центр для локального навчання та підтримки користувачів, який займатиметься дослідженнями, розробками та технічною підтримкою безпілотних систем.
- STARK розглядає Україну як ключового партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки та оборони, плануючи подальше розширення своєї присутності в країні.
Європейська оборонно-технологічна компанія STARK відкриває в Україні R&D-центр, який забезпечуватиме локальне навчання та постійну підтримку для користувачів.
Про це заявили у компанії напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.
Чим займатиметься новий центр?
Компанія STARK спеціалізується на розробці та вдосконаленні безпілотного озброєння, зокрема дронів-камікадзе Virtus, на основі зворотного зв'язку від військових операторів у Європі та Україні.
Український R&D-центр компанії передбачає майданчик площею 2000 квадратних метрів, розрахований на роботу понад 200 фахівців. Центр зосередиться на дослідженнях і розробках, інтеграції, навчанні та технічній підтримці. Очікується, що діяльність центру суттєво скоротить час переходу від етапу проєктування до серійного виробництва.
Запуск R&D-центру в Україні також дасть змогу компанії здійснювати щоденні технологічні ітерації з урахуванням реальних оперативних даних безпосередньо з поля бою.
Такий формат роботи прискорить цикл розробки та впровадження оновлень і забезпечить адаптацію безпілотних систем до актуальних викликів фронту.
Війна Росії проти України кардинально змінила безпековий ландшафт Європи. Росія реорганізувала свою оборонну промисловість для ведення війни, і цей конфлікт показав, що стримування зараз залежить не лише від військових можливостей, а й від здатності забезпечувати стабільне виробництво,
– заявив COO STARK Ukraine Максим Черкіс.
Зазначається, що компанія STARK розглядає Україну як ключового партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки та оборони і планує подальше розширення своєї присутності в країні – від R&D до повноцінного виробництва БпЛА.
Окрім цього, представники STARK оголосили про відкриття нового офісу в Греції, що має зміцнити позиції компанії як пан'європейського виробника оборонних систем.
STARK стає ключовою опорою і партнером у захисті Європи, розвиваючи локальні R&D та виробництво оборонних технологій по всьому континенту. Використовуючи інновації з передової та з усієї Європи, ми допомагаємо забезпечити швидке виробництво перевірених систем і їх актуальність у міру змін оперативних потреб,
– зазначив CEO STARK Уве Хорстманн.
Яку ще військову допомогу отримає Україна?
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що партнери Контактної групи з питань оборони України на зустрічі у Брюсселі 12 лютого зобов'язались надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні.
Міністр оборони України Михайло Федоров уточнив, що частину коштів планують спрямувати на зміцнення, зокрема, систем ППО. Окрім того, допомога піде на дрони, розвиток дроно-штурмових підрозділів, deep strike та дрони-перехоплювачі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні 5 перехоплювачів PAC-3 за умови, якщо інші країни-партнери пожертвують загалом 30 одиниць цих ракет. Водночас терміни постачання відповідного озброєння в Україні Пісторіус нічого не казав.