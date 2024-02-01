В обхід санкцій: як молдовські компанії стали посередниками в постачанні авіазапчастин для Росії
Джерело:Радіо Свобода
Росія отримала авіазапчастин на 15 мільйонів доларів. Відбулося це всупереч введеним ЄС санкцій на експорт таких товарів.
Упродовж 2022 – 2023 років три молдовські компанії здійснювали продаж запчастин до літаків для російських авіакомпаній на суму близько 15 мільйонів доларів. Про це стало відомо з розслідування молдовської служби "Радіо Свобода".
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Як відбувалося постачання запчастин
Постачання запчастин до російських літаків через Молдову розпочалася за декілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній, таких як "Победа" і S7 Engineering.
Постачанням займалися три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Всі три компанії виступали як посередники. В розслідуванні ідеться про те, що компанії розміщували замовлення на запчастини, а пізніше ті запчастини переправлялися до Росії.
Власники компаній Іван Мельников та Сергєй Ранга запевняють, що не були обізнані про напрямок постачання деталей.
Зверніть увагу! Журналісти-розслідувачі заявляють, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій ЄС проти Росії, що стосуються заборони на постачання деталей до авіації.
Влада Молдови обізнана про ситуацію і вже розглядає можливість приєднання до інших санкцій ЄС щодо обмеження постачання авіаційних компонентів до Росії.
Як Росія обходить санкції: головне
- Попри обмеження росіяни і далі продовжують отримувати підсанкційні товари. Відомо, що чимало підсанкційних товарів потрапляють до Росії через країни, які не підтримують рішення Заходу, щодо обмжень Росії. Такими посередниками стають країни колишнього СРСР.
- Також обходити західні санкції допомагає Китай, який надає Росії товари подвійного призначення. Державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.
- Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів, що Росії допомагають завозити компоненти "в сіру". Ворог реєструє фірми-прокладки, які здійснюють покупку умовних мікрочипів у країнах Заходу. Через деякий час їх відправляють на об'єкти російського ВПК.