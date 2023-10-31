Представник ГУР МО Андрій Черняк для нашого матеріалу розповів, хто допомагає ворогові "в сіру" завозити компоненти. Їх російські загарбники використовують, щоб продовжувати виготовлення своєї зброї.

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Хто допомагає обходити санкції

Сприяють цьому країни, які або не підтримали санкції Заходу. Вони або безпосередньо допомагають Росії, або не створюють проблем для країни-агресорки.

Ворог реєструє фірми-прокладки. Вони здійснюють покупку умовних мікрочипів у країнах Заходу. Після цього ці частини відправляють на об'єкти російського ВПК.

Щоб зменшити потік критичних для російських ракет компонентів, необхідно посилити механізми експортного контролю. Для цього Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами в Європі та США.

В основному допомагають росіянам завозити компоненти в "сіру" країни Азії, найбільша з яких – Китай. Є ціла низка фірм у КНР, які допомагають Росії отримати західні мікрочипи. Сам Пекін надає для Москви технології подвійного призначення, хоча декларативно й політично займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Достатньо вагому частину технологій та компонентів окупанти отримали від Ірану,

– зазначає Черняк.

За його словами, є також кілька держав, в яких реєструють підставні компанії росіяни. Правда, наразі з ними триває конструктивний і ефективний діалог. Його мета – усунути проблеми обходу санкцій. Ідеться про Пакистан, Казахстан, Вірменію та ОАЕ.

Андрій Черняк також зазначив, що третина підприємств ракетної галузі Росії – у зоні досяжності невідомих безпілотників. Саме тому ці БпЛА систематично атакують військові об'єкти російських загарбників.

Це дозволяє ускладнити виробництво дронів і ракет. А саме на цьому ворог робить акцент після поразок, яких він за півтора року повномасштабного вторгнення зазнав в Україні.