В обход санкций: как молдавские компании стали посредником в поставках авиазапчастей для России

Россия получила авиазапчастей на 15 миллионов долларов. Произошло это вопреки введенным ЕС санкциям на экспорт таких товаров.

В течение 2022 – 2023 годов три молдавские компании осуществляли продажу запчастей к самолетам для российских авиакомпаний на сумму около 15 миллионов долларов. Об этом стало известно из расследования молдавской службы "Радио Свобода".

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Как происходили поставки запчастей

Поставка запчастей к российским самолетам через Молдову началась через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Детали из западных стран попадали в крупные российские авиакомпании, такие как "Победа" и S7 Engineering.

Поставками занимались три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Все три компании выступали как посредники. В расследовании говорится о том, что компании размещали заказ на запчасти, а позже те запчасти переправлялись в Россию.

Владельцы компаний Иван Мельников и Сергей Ранга уверяют, что не были осведомлены о направлении поставки деталей.

Журналисты-расследователи заявляют, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям ЕС против России, касающихся запрета на поставку деталей к авиации.



Власти Молдовы осведомлены о ситуации и уже рассматривают возможность присоединения к другим санкциям ЕС по ограничению поставок авиационных компонентов в Россию.

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