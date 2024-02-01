Упродовж 2022 – 2023 років три молдовські компанії здійснювали продаж запчастин до літаків для російських авіакомпаній на суму близько 15 мільйонів доларів. Про це стало відомо з розслідування молдовської служби "Радіо Свобода".

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Як відбувалося постачання запчастин

Постачання запчастин до російських літаків через Молдову розпочалася за декілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній, таких як "Победа" і S7 Engineering.

Постачанням займалися три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Всі три компанії виступали як посередники. В розслідуванні ідеться про те, що компанії розміщували замовлення на запчастини, а пізніше ті запчастини переправлялися до Росії.

Власники компаній Іван Мельников та Сергєй Ранга запевняють, що не були обізнані про напрямок постачання деталей.

Зверніть увагу! Журналісти-розслідувачі заявляють, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій ЄС проти Росії, що стосуються заборони на постачання деталей до авіації.



Влада Молдови обізнана про ситуацію і вже розглядає можливість приєднання до інших санкцій ЄС щодо обмеження постачання авіаційних компонентів до Росії.

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