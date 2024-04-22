США заговорили про передачу Україні заморожених активів Росії: що зупиняє Європу

Сполучені Штати ухвалили позитивне рішення щодо конфіскованих російський активів. Однак, ймовірно, там зберігається лише від 5 до 8 мільярдів доларів, тоді як у Європі коштів може бути приблизно 230 мільярдів.

Крім цього, варто розуміти, що російські олігархи вивезли до США та вклали в американську економіку значно більше ніж 230 мільярдів. Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, додавши, що за різними оцінками мовиться про понад трильйон доларів.

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Чому Захід не передає ці кошти Україні

Навряд чи американська Феміда захоче забирати гроші російських олігархів зі своєї економіки. Звісно, шукатимуть тих, кого можна санкціонувати, хто нахабно вкрав кошти, перевіз їх у США та переховує. Проте виникають сумніви, чи справа піде далі.

Але навіть якщо будуть конфісковані ці символічні 5 мільярдів доларів – це дуже потужний елемент тиску на європейських партнерів, які поки бояться переступити "червону лінію", яку самі собі намалювали,

– зауважив Володимир Огризко.

Певний позитивний поступ вже є, тому зараз дуже важлива активна позиція українського Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Офісу Президента, тобто всіх, хто веде розмови з європейськими партнерами.

Нашим союзникам треба пояснити, що Росія грає не за правилами, тому намагатися поводитися з ворогом відповідно до правил – це безглуздо та незрозуміло.

"Європейські партнери бояться, що російський агресор буде звертатися до них з позовами згідно з міжнародним правом, але, даруйте, – Росія розтоптала це міжнародне право. Тому треба ухвалювати не юридичне, а політико-юридичне рішення та не зважати на позови від країни, яка сама розтоптала право, за яким тепер хоче себе захищати", – наголосив колишній міністр економіки України.

Чи готовий Захід повністю розірвати зв'язки з Росією

У питанні заморожених російських активів зрозуміло, що Захід просто боїться наслідків такого рішення. Якщо чиновники конфіскують російські гроші, то станеться відплив фінансів Китаю, країн Перської затоки, тобто мовиться про кошти, які зараз зберігаються в європейському депозитарії та працюють на європейську економіку.

Якщо такий відплив станеться, то західні політики думають, що європейський бізнес програє. Але треба чітко пояснити, що країни, які не вчиняли збройної агресії, не нападали на своїх сусідів, ніколи не матимуть проблем з грошима.

Тільки ті країни, які порушили міжнародне право, вчинили злочини, лише вони ризикують. Чому до такої простої істини треба так довго доходити – я не знаю,

– підсумував Володимир Огризко.

Заморожені російські активи: що відомо