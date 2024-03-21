"Гра в одні ворота": чому Україні складно досягти компромісу з польськими фермерами

З листопада 2023 року польські перевізники блокують рух вантажівок у пунктах пропуску на кордоні з Україною. Українська сторона намагається дійти згоди з поляками, адже це впливає на транзит з України агропродукції. Однак наразі конфлікт досі не можуть розв`язати.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив 24 Каналу, що такі дії поляків незаконні. Також додав, що українська сільськогосподарська продукція не шкодить польській економіці.

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Полякам байдуже на українські поступки

І українська влада, і українські бізнес-асоціації вже давно ведуть дискусії із польськими мітингарями, щоб вирішити конфлікт.

Це гра в одні ворота, бо ми пропонуємо і шукаємо варіанти, а вони (мітингарі – 24 Канал) весь час все відкидають,

– сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Під час останніх перемовин Україна пішла на великі поступки. Марчук назвав декілька з них.

Перше – Україна погодилася на те, щоб заборона на імпорт української продукції тривала близько пів року. Друге – ембарго на українську продукцію до Польщі. Третє – зменшилася кількість транзиту.

За останні 2 місяці нового року тільки 100 тисяч тонн української продукції пішло транзитом, і то не в Європу, а у країни Третього світу. Морем ми експортували 5,2 мільйона тонн. Тому 100 тисяч транзитом явно не ті цифри, які можуть призводити до таких акцій протесту,

– пояснив Денис Марчук.

Інший контекст протестів у Польщі

Аналітичні центри Польщі кажуть, що дії польських мітингарів ніяким чином не можна обґрунтувати з економічного погляду. Не було доведено, що українська продукція, яка імпортується до країн Європи, потім повертається до Польщі.

Марчук вважає, що на дії поляків впливають інші фактори, зокрема внутрішньополітичні процеси спрямовані на майбутні вибори.

Дуже велика кількість політиків стоять на координації цих мітингів. Аграрний рух в Польщі дуже політизований. Вони (протестувальники – 24 Канал) не відстоюють виключно економічні питання,

– зазначив Денис Марчук.

Що очікує мітингарів

Марчук розповів, що недавно був підписаний договір між представниками польського Міністерства розвитку села та аграрної політики з мітингувальниками про те, що вони будуть виступати за повну заборону транзиту аграрної продукції через свою територію.

Має бути якесь чітке рішення Європейської комісії щодо дій мітингувальників, які свідомо порушують закон, перешкоджаючи торговельному руху. Порушують закон Польщі та Європейського союзу,

– зазначив Марчук.

Наслідки мітингів у Польщі