"Игра в одни ворота": почему Украине сложно достичь компромисса с польскими фермерами

С ноября 2023 года польские перевозчики блокируют движение грузовиков в пунктах пропуска на границе с Украиной. Украинская сторона пытается прийти к согласию с поляками, ведь это влияет на транзит из Украины агропродукции. Однако пока конфликт до сих пор не могут решить.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил 24 Каналу, что такие действия поляков незаконны. Также добавил, что украинская сельскохозяйственная продукция не вредит польской экономике.

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Полякам безразлично на украинские уступки

И украинская власть, и украинские бизнес-ассоциации уже давно ведут дискуссии с польскими митингующими, чтобы решить конфликт.

Это игра в одни ворота, потому что мы предлагаем и ищем варианты, а они (митингующие – 24 Канал) все время все отвергают,

– сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Во время последних переговоров Украина пошла на большие уступки. Марчук назвал несколько из них.

Первое – Украина согласилась на то, чтобы запрет на импорт украинской продукции длилась около полугода. Второе – эмбарго на украинскую продукцию в Польшу. Третье – уменьшилось количество транзита.

За последние 2 месяца нового года только 100 тысяч тонн украинской продукции ушло транзитом, и то не в Европу, а в страны Третьего мира. Морем мы экспортировали 5,2 миллиона тонн. Поэтому 100 тысяч транзитом явно не те цифры, которые могут приводить к таким акциям протеста,

– объяснил Денис Марчук.

Другой контекст протестов в Польше

Аналитические центры Польши говорят, что действия польских митингующих никак нельзя обосновать с экономической точки зрения. Не было доказано, что украинская продукция, которая импортируется в страны Европы, затем возвращается в Польшу.

Марчук считает, что на действия поляков влияют другие факторы, в частности внутриполитические процессы направленные на предстоящие выборы.

Очень большое количество политиков стоят на координации этих митингов. Аграрное движение в Польше очень политизированное. Они (протестующие – 24 Канал) не отстаивают исключительно экономические вопросы,

– отметил Денис Марчук.

Что ожидает митингующих

Марчук рассказал, что недавно был подписан договор между представителями польского Министерства развития села и аграрной политики с митингующими о том, что они будут выступать за полный запрет транзита аграрной продукции через свою территорию.

Должно быть какое-то четкое решение Европейской комиссии относительно действий митингующих, которые сознательно нарушают закон, препятствуя торговому движению. Нарушают закон Польши и Европейского союза,

– отметил Марчук.

Последствия митингов в Польше