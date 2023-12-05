Є одне джерело загрози: в ОПУ пояснили наслідки від конфлікту у Венесуелі

Між Венесуелою та Гаяною може розпочатися війна. Будь-які конфлікти у світі дуже вигідні Росії. Країна-агресорка буде йти виключно шляхом зовнішньої експансії та загрози для усього світу.

Про це 24 Каналу заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росія інвестує дуже багато грошей, щоб розпалювати світові конфлікти.

Читайте також Венесуела – у сфері російського впливу: чи спровокує Путін війну в Південній Америці

"Росія є глобальним деструктором, країною, яка інвестує багато грошей у те, щоб було багато місць, де починаються конфлікти. Це дуже важливо для неї. Бо тоді світ нестабільний, увага розпорошена по різних регіонах, а Росія може пропонувати будь-які конфігурації", – сказав посадовець.

Росія продовжить інвестувати у конфлікти

Михайло Подоляк зазначив, що Кремль продовжить вкладати кошти у розпалювання світових конфліктів. Зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже два роки. За цей час країна-агресорка все більше працює над пропагандою.

Наприклад, якщо буде війна, яку почне Венесуела, Росія тут дуже швидко буде скликати Радбез ООН, щоб використати право вето та заблокувати будь-які претензії до Венесуели. У такий спосіб Росія зацікавлена у всіх конфліктах у будь-якому регіоні,

– пояснив він.

Росія буде робити все, щоб хаос у світі тривав та навіть масштабувався, а міжнародні правила не діяли. Тому потрібно пояснювати країнам-партнерам України, що країна-агресорка ніколи не відмовиться від своїх агресивних дій. Крім того, Кремль дуже хоче відвернути увагу світу від війни в Україні.

"Нам потрібно пояснювати, що якщо ми хочемо це все зупинити, то тоді треба прибирати ключове джерело цього всього – Росію", – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк про вплив Росії на світові конфлікти: дивіться відео

Конфлікт між Венесуелою та Гаяною: головне