Есть один источник угрозы: в ОПУ объяснили последствия конфликта в Венесуэле

Между Венесуэлой и Гайаной может начаться война. Любые конфликты в мире очень выгодны России. Страна-агрессор будет идти исключительно по пути внешней экспансии и угрозы для всего мира.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия инвестирует очень много денег, чтобы разжигать мировые конфликты.

Читайте также Венесуэла – в сфере российского влияния: спровоцирует ли Путин войну в Южной Америке

"Россия является глобальным деструктором, страной, которая инвестирует много денег в то, чтобы было много мест, где начинаются конфликты. Это очень важно для нее. Потому что мир нестабильный, внимание рассеяно по разным регионам, а Россия может предлагать любые конфигурации", – сказал чиновник.

Россия продолжит инвестировать в конфликты

Михаил Подоляк отметил, что Кремль продолжит вкладывать средства в разжигание мировых конфликтов. В частности, полномасштабное вторжение России в Украину длится почти два года. За это время страна-агрессор все больше работает над пропагандой.

Например, если будет война, которую начнет Венесуэла, Россия очень скоро будет созывать Совбез ООН, чтобы использовать право вето и заблокировать любые претензии к Венесуэле. Таким образом Россия заинтересована во всех конфликтах в любом регионе,

– объяснил он.

Россия будет делать все, чтобы хаос в мире продолжался и даже масштабировался, а международные правила не действовали. Поэтому нужно объяснять странам-партнерам Украины, что страна-агрессор никогда не откажется от своих агрессивных действий. Кроме того, Кремль очень хочет отвлечь мир от войны в Украине.

"Нам нужно объяснять, что если мы хотим это все остановить, то тогда нужно убирать ключевой источник этого всего – Россию", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк о влиянии России на мировые конфликты: смотрите видео

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной: главное