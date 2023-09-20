Алієв назвав Блінкену умову припинення бойових дій у Нагірному Карабаху

Азербайджан розпочав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабаху. Захід закликав країну призупинити бойові дії.

Для припинення операції Азербайджану у Нагірному Карабаху, розпочату 19 вересня, невизнана Нагірно-Карабаська Республіка має капітулювати. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонної розмови з генсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Алієв розповів, як закінчити бойові дії

Бесіда відбулася 19 вересня. У ній Алієв пояснив, що був "змушений" розпочати "антитерористичні заходи" в регіоні через нібито провокації з боку Вірменії, нарощування її збройних сил у Нагірному Карабаху, зокрема замінування території. Також політик згадав проведення так званих "президентських виборів" у Карабаському регіоні, назвавши їх черговий зазіханням Вірменії на суверенітет Азербайджану.

Він також додав, що, мовляв, представників вірменського населення Нагірного Карабаху неодноразово запрошували до обговорення питань реінтеграції, проте вони відмовлялися.

Алієв наголосив на умовах припинення збройного конфлікту:

повне виведення військових Збройних Сил Вірменії з Карабаху;

розпуск режиму в Степанакерті;

незаконні збройні формування мають здати зброю.

Відповідь Блінкена

Своєю чергою генсекретар США підтвердив розмову з президентом Азербайджану. Він зазначив, що закликав Алієва негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху.

Блінкен наголосив, що Азербайджан має відмовитися від збройного протистояння заради мирного врегулювання суперечностей.

Загострення у Нагірному Карабаху: що відомо

У Нагірному Карабаху повідомляють вже про 32 загиблих. Серед них – двоє цивільних. Поранень зазнали понад 200 людей.

Напередодні на вулиці вірменської столиці вийшли протестувальники. Люди звинувачували Путіна у тому, що він поставив у Вірменії маріонетковий уряд та засуджували його воєнні злочини в Україні та Карабаху. Також учасники акції засудили амбіції президента Азербайджану Алієва і Путіна щодо "відновлення Радянського Союзу".

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на антитерористичну операцію у Нагірному Карабаху, назвавши її спробою "геноциду вірменського населення". Тим часом у Росії заявили, що їхні "миротворці" наразі не планують втручатися у протистояння з азербайджанцями для захисту вірменів.

Європарламент закликав раду ЄС розглянути запровадження санкцій проти влади Азербайджану за воєнні дії в Карабаху.

Ще у травні прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявляв про готовність його країни визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови дотримання гарантій прав і безпеки етнічних вірмен, які проживають у регіоні. А за два дні до початку "операції" Пашинян розповідав про намір укласти з Алієвим мирну угоду по Нагірному Карабаху до кінця року.