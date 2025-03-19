У Кременчуці чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК: поліція з’ясовує обставини

Зранку 19 березня поліція в Кременчуці затримала підозрілого чоловіка. При перевірці документів місцевий житель вистрелив у співробітника ТЦК і СП .

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.

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Конфлікт із ТЦК у Кременчуці

Під час патрулювання вулиць Кременчука поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозріло. Вони разом зі співробітниками ТЦК зупинили його, аби перевірити документи. Але в якийсь момент чоловік дістав травмптичний пістолет і вистрелив у ногу службовцю територіального центру комплектування.

Чоловіка було затримано для подальших процесуальних дій. Пораненому працівнику ТЦК і СП на місці надали медичну допомогу.

Правоохоронці встановили, що стрілянину влаштував місцевий житель 1977 року народження. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Поліція вилучила зброю в порушника порядку. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, наприкінці січня на заправці в Пирятині, що на Полтавщині, озброєний чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК. Поранення, які він отримав, виявилися несумісні з життям. Чоловік намагався врятувати свого знайомого, якого мобілізували та везли в навчальний центр.

Після вбивства нападник забрав зброю та втік, але поліції вдалося затримати ймовірного злочинця та його спільника. Розпочато кримінальні провадження, чоловікам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.