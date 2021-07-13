Конгрес готовий піти на шантаж Білого Дому через російські кібератаки, – Печій
Джерело:24 канал
Російські хакери масово атакують Сполучені Штати кібератаками. Втім адміністрація американського президента не поспішає завдавати удару у відповідь. Саме жорсткої реакції від Білого Дому очікує Конгрес.
Там сподіваються, що Байден все ж відреагує негайно на такі дії кіберзлочинців. Про це у своєму відеоблозі "Теории заговора" розповів журналіст Олексій Печій.
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Конгрес вимагає від Байдена довести, що він не блефує, – Печій
За його словами, в Конгресі склався історичний консенсус. І демократи, і республіканці вимагають спільного – жорсткої відповіді. Мовиться навіть про кіберудар у відповідь по газових та нафтових компаніях Росії. Мовляв, таким чином вдасться назавжди відбити бажання в російських хакерів атакувати США.
Він пригадав, що під час зустрічі в Женеві очільник Білого Дому вже говорив на цю тему. Він дав зрозуміти Путіну, що відповіддю на ці атаки може бути зупинка всіх російських нафтопроводів і газопроводів теж з залученням хакерів.
І Конгрес вимагає від Байдена таке – довести, що це не блеф. Ба більше, Конгрес навіть готовий піти на шантаж Білого Дому,
– зазначив Олексій Печій.
І пояснив, у Конгрес досі не призначили людей, які б допомогли Байдену в:
- боротьбі з коронавірусом;
- питаннях зміни клімату;
- податкової боротьби з корпораціями.
Кандидатів на ці посади затверджує Сенат. І там вже заявили, що готові заблокувати призначення, якщо Байден не відповість Путіну достатньо жорстко.
"Президент США цей удар все ж готує, хоч і під прикриттям доброзичливості та останній спробі приборкати диктатора", – підсумував журналіст.
Дивіться відеоблог "Теории заговора" на 24 каналі:
Останні кібератаки російських хакерів на США
- У травні 2021 року внаслідок хакерської атаки припинив роботу оператор найбільшого бензопроводу в США. Компанія Colonial Pipeline навіть заплатила викуп у розмірі майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті.
- За даними ЗМІ, кіберзлочинці на початку липня 2021 року зламали компанію-постачальника програмного забезпечення Kaseya. За відновлення системи вони вимагали 70 мільйонів доларів.
- Видання Bloomberg також повідомило, що пов'язана з Росією злочинна група атакувала інтернет-мережу Республіканської партії США. У 2016 році вони зламали сайт Демократичної партії США і викрали конфіденційне листування політиків.