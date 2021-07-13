Конгресс готов пойти на шантаж Белого дома из-за российских кибератак, – Печий

Российские хакеры массово атакуют Соединенные Штаты кибератаками. Впрочем, администрация американского президента не спешит наносить ответный удар. Именно жесткой реакции от Белого дома ожидает Конгресс.

Там надеются, что Байден все же отреагирует немедленно на такие действия киберпреступников. Об этом в своем видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист Алексей Печий.

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Конгресс требует от Байдена доказать, что он не блефует, – Печий

По его словам, в Конгрессе сложился исторический консенсус. И демократы, и республиканцы требуют общего жесткого ответа. Речь идет даже об ответном киберударе по газовым и нефтяным компаниям России. Мол, таким образом удастся навсегда отбить желание у российских хакеров атаковать США.

Он вспомнил, что во время встречи в Женеве глава Белого Дома уже говорил на эту тему. Он дал понять Путину, что ответом на эти атаки может быть остановка всех российских нефтепроводов и газопроводов тоже с помощью хакеров.

И Конгресс требует от Байдена такое – доказать, что это не блеф. Более того, Конгресс даже готов пойти на шантаж Белого дома,

– отметил Алексей Печий.

И объяснил, в Конгрессе до сих пор не назначили людей, которые бы помогли Байдену в:

борьбе с коронавирусом;

вопросах изменения климата;

налоговой борьбе с корпорациями.

Кандидатов на эти должности утверждает Сенат. И там уже заявили, что готовы заблокировать назначение, если Байден не ответит Путину достаточно жестко.

"Президент США этот удар все же готовит, хоть и под прикрытием доброжелательности и последней попытки обуздать диктатора", – подытожил журналист.

Смотрите видеоблог "Теории заговора" на 24 канале:

Последние кибератаки российских хакеров на США