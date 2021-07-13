Там надеются, что Байден все же отреагирует немедленно на такие действия киберпреступников. Об этом в своем видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист Алексей Печий.

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Конгресс требует от Байдена доказать, что он не блефует, – Печий

По его словам, в Конгрессе сложился исторический консенсус. И демократы, и республиканцы требуют общего жесткого ответа. Речь идет даже об ответном киберударе по газовым и нефтяным компаниям России. Мол, таким образом удастся навсегда отбить желание у российских хакеров атаковать США.

Он вспомнил, что во время встречи в Женеве глава Белого Дома уже говорил на эту тему. Он дал понять Путину, что ответом на эти атаки может быть остановка всех российских нефтепроводов и газопроводов тоже с помощью хакеров.

И Конгресс требует от Байдена такое – доказать, что это не блеф. Более того, Конгресс даже готов пойти на шантаж Белого дома,

– отметил Алексей Печий.

И объяснил, в Конгрессе до сих пор не назначили людей, которые бы помогли Байдену в:

борьбе с коронавирусом;

вопросах изменения климата;

налоговой борьбе с корпорациями.

Кандидатов на эти должности утверждает Сенат. И там уже заявили, что готовы заблокировать назначение, если Байден не ответит Путину достаточно жестко.

"Президент США этот удар все же готовит, хоть и под прикрытием доброжелательности и последней попытки обуздать диктатора", – подытожил журналист.

Смотрите видеоблог "Теории заговора" на 24 канале:

Последние кибератаки российских хакеров на США