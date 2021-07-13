Там надеются, что Байден все же отреагирует немедленно на такие действия киберпреступников. Об этом в своем видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист Алексей Печий.
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Конгресс требует от Байдена доказать, что он не блефует, – Печий
По его словам, в Конгрессе сложился исторический консенсус. И демократы, и республиканцы требуют общего жесткого ответа. Речь идет даже об ответном киберударе по газовым и нефтяным компаниям России. Мол, таким образом удастся навсегда отбить желание у российских хакеров атаковать США.
Он вспомнил, что во время встречи в Женеве глава Белого Дома уже говорил на эту тему. Он дал понять Путину, что ответом на эти атаки может быть остановка всех российских нефтепроводов и газопроводов тоже с помощью хакеров.
И Конгресс требует от Байдена такое – доказать, что это не блеф. Более того, Конгресс даже готов пойти на шантаж Белого дома,
– отметил Алексей Печий.
И объяснил, в Конгрессе до сих пор не назначили людей, которые бы помогли Байдену в:
- борьбе с коронавирусом;
- вопросах изменения климата;
- налоговой борьбе с корпорациями.
Кандидатов на эти должности утверждает Сенат. И там уже заявили, что готовы заблокировать назначение, если Байден не ответит Путину достаточно жестко.
"Президент США этот удар все же готовит, хоть и под прикрытием доброжелательности и последней попытки обуздать диктатора", – подытожил журналист.
Смотрите видеоблог "Теории заговора" на 24 канале:
Последние кибератаки российских хакеров на США
- В мае 2021 года в результате хакерской атаки прекратил работу оператор крупнейшего бензопровода в США. Colonial Pipeline даже заплатила выкуп в размере почти 5 миллионов долларов в криптовалюте.
- По данным СМИ, киберпреступники в начале июля 2021 года взломали компанию-поставщика программного обеспечения Kaseya. За восстановление системы они требовали 70 миллионов долларов.
- Издание Bloomberg также сообщило, что связанная с Россией преступная группа атаковала интернет-сеть Республиканской партии США. В 2016 году они взломали сайт Демократической партии США и похитили конфиденциальную переписку политиков.