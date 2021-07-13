Путин использует кибератаки для давления на Запад. Тем не менее, администрация Байдена продолжает медлить с ответным ударом.

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Кибератаки России охватывают тысячи мишеней за раз

После встречи в Женеве Джо Байден заявил, что передал Путину список из 16 критических сфер и организаций, которые Кремлю атаковать ни в коем случае нельзя, иначе последует жесткий ответ. А еще там же договорились создать совместную комиссию по противодействию злонамеренной хакерской деятельности.

И тогда Байдену, видимо, такой шаг казался спасительным. Ведь в последнее время российские хакеры начали взламывать уже не чьи-то частные компьютеры, а целые системы. В конце 2020 года россияне взломали компанию SolarWinds, получив доступ к десяткам частных и правительственных сетей. Тогда пострадали 40 госучреждений США и тысячи частных клиентов.

Уже в мае 2021 года хакеры обескровили американский транспорт на восточном побережье США ударив по компании Colonial Pipeline.

Обратите внимание. В начале июля 2021 года хакеры взломали компанию поставщика программного обеспечения Kaseya. И кибератаки на американцев впервые вышли за границы США. Взломанное ПО заразило около 1,5 тысяч компаний по всему миру – от супермаркетов до школ.

Объединяет все эти атаки одна черта – вымогательство. То есть российские хакеры готовы всё восстановить за определенную сумму денег. Например, за восстановление системы Kaseya преступники потребовали 70 миллионов долларов, а за Pipeline – 4,5 миллиона.

Но достается не только экономике. Накануне кремлевские хакеры, связанные со службой внешней разведки России, нанесли удар по Национальному комитету Республиканской партии. В 2016 году они же взломали демократов, что помогло Трампу победить на выборах.

Но если раньше атаки были сосредоточены на определенные цели, то теперь охватывают тысячи мишеней за один раз. И теперь под ударом оказываются и простые граждане.

Администрация немецкого округа Анхальт-Биттерфельд была вынуждена объявить режим чрезвычайной ситуации и на 2 недели приостановить работу после кибератаки на их компьютерную сеть. Население округа больше 150 тысяч людей, и все они не смогут в ближайшее время получить соцпособия или материальную помощь. Не говоря уже о госуслугах.

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Очевидно, что взломы путинских хакеров уже вышли далеко за рамки преславутого списка из 16 критических сфер США. И здесь вскрывается тот факт, о котором Байдена предупреждали еще до встречи в Женеве. Что Путин – бандит, и пытаться отработать на нем политические многоходовки – бессмысленно.

Но, похоже, Байден продолжает питать иллюзии. Или, скорее, его к этим иллюзиям подталкивает условно пророссийское крыло в Белом Доме. После последней атаки на компанию Kaseya и республиканцев, казалось, вот он час расплаты. Администрация Байдена должна реализовать свои угрозы и нанести ответный киберудар.

Путин дал понять, что не воспринимает всерьез предупреждения США

Но вместо этого Байден снова созвонился с Путиным, чтобы предупредить его о последствиях. Более того, ранее стало известно, что та самая американо-российская комиссия по противодействию кибератакам собиралась как раз накануне взлома Kaseya. То есть Путин дал понять – всерьез предупреждения Белого Дома он не воспринимает.

Конечно, пресс-секретарь Белого Дома уже предупредила, что если этой комиссии не удастся справиться с кибер-террористами, то США ответят в одностороннем порядке. Но пока одно крыло Белого Дома, в лице Псаки, угрожает России ответными кибератаками уже по российским компаниям, другое, в лице Джона Керри, отправляется в Москву для каких-то переговоров.

Напомню, Джон Керри сегодня выполняет в Белом Доме роль спецпредставителя по климату. Какие вопросы климата требуют его визита в Москву – не понятно.



Джон Керри / Фото Flickr

Об этом противостоянии двух лагерей говорят уже давно. И многие американские СМИ обеспокоены этим фактом. Там уже все, даже пробайденовские каналы, в один голос твердят – Россия продолжает ломать американские компьютерные сети и не собирается сбавлять обороты.

В силу вялого ответа со стороны Байдена, Путину просто нет смысла останавливаться, ведь на сегодня это главное его оружие против США и Запада в целом. К тому же в Кремле понимают, что за относительно небольшую плату они могут наносить многомиллионный ущерб США.

В ответ – максимум санкции против десятка физических и юридических лиц. Москва не боится ухудшения отношений, они и так уже ниже плинтуса.

Возможно, Байден все же решил использовать все возможные мирные рычаги, чтобы успокоить Путина. Не зря ведь он в Женеве давал тому от 3 до 6 месяцев на исправление ситуации, после которых последует удар. Здесь как раз многие эксперты сходятся во мнении, что этот срок был отведен не столько Путину, сколько пророссийскому лобби. Мол, давайте попробуем, а дальше будем действовать как и обещали до выборов.

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Но, как говорится, не всё потеряно, и пророссийское лобби в администрации Байдена совсем скоро может рухнуть. Все дело в том, что в Конгрессе США сложился исторический консенсус. И демократы, и республиканцы требуют одного – жесткий ответ, вплоть до ответного киберудара по газовым и нефтяным компаниям России. Чтобы навсегда отбить охоту у Путина атаковать американские компании.

И здесь стоить вспомнить встречу в Женеве. Джо Байден уже говорил о подобном тогда – он дал понять Путину, что ответом на продолжающиеся атаки может быть остановка всех российских нефтепроводов и газопроводов. Тоже с помощью хакерской атаки. И Конгресс требует от Байдена ровно следующего – докажи, что это не блеф.

Конгресс готов пойти на шантаж Белого Дома

Более того, Конгресс готов даже пойти на шантаж Белого Дома. Дело в том, что в его администрацию до сих пор не назначены люди, которые помогли бы Байдену в:

борьбе с коронавирусом;

вопросах изменения климата;

объявленной им налоговой борьбы с корпорациями.

В Сенате, который и утверждает кандидатов на эти должности, уже прямо заявляют – они заблокируют назначения, если Байден не ответит Путину достаточно жестко. И президент США этот удар всё же готовит, пусть и под прикрытием доброжелательности и последних попыток усмирить диктатора.

8 июля в Белом Доме прошло секретное совещание Байдена и глав Госдепартамента, министерства юстиции, министерства внутренней безопасности, ЦРУ, ФБР и АНБ. На встрече обсуждали, как, в какие сроки и каким образом США может ответить России в кибер-сфере.

Именно после этой закрытой встречи Джен Псаки и сообщила, что США готовы усмирить российских хакеров, если Путин не хочет это делать сам. Как именно – неизвестно. Но посыл и сам факт такого совещания – более чем показательный.

Можно констатировать, что давление Конгресса, похоже, работает. И даже если допустить, что Байден поддался группе пророссийских лоббистов, то их дни сочтены. Как минимум для защиты собственной репутации в глазах американцев Байден пойдет на жесткие меры, чтобы наконец ударить по обнаглевшему Путину.