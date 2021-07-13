Там сподіваються, що Байден все ж відреагує негайно на такі дії кіберзлочинців. Про це у своєму відеоблозі "Теории заговора" розповів журналіст Олексій Печій.

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Конгрес вимагає від Байдена довести, що він не блефує, – Печій

За його словами, в Конгресі склався історичний консенсус. І демократи, і республіканці вимагають спільного – жорсткої відповіді. Мовиться навіть про кіберудар у відповідь по газових та нафтових компаніях Росії. Мовляв, таким чином вдасться назавжди відбити бажання в російських хакерів атакувати США.

Він пригадав, що під час зустрічі в Женеві очільник Білого Дому вже говорив на цю тему. Він дав зрозуміти Путіну, що відповіддю на ці атаки може бути зупинка всіх російських нафтопроводів і газопроводів теж з залученням хакерів.

І Конгрес вимагає від Байдена таке – довести, що це не блеф. Ба більше, Конгрес навіть готовий піти на шантаж Білого Дому,

– зазначив Олексій Печій.

І пояснив, у Конгрес досі не призначили людей, які б допомогли Байдену в:

боротьбі з коронавірусом;

питаннях зміни клімату;

податкової боротьби з корпораціями.

Кандидатів на ці посади затверджує Сенат. І там вже заявили, що готові заблокувати призначення, якщо Байден не відповість Путіну достатньо жорстко.

"Президент США цей удар все ж готує, хоч і під прикриттям доброзичливості та останній спробі приборкати диктатора", – підсумував журналіст.

Дивіться відеоблог "Теории заговора" на 24 каналі:

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