Україна має деякий запас міцності: наскільки критичною є затримка допомоги від США

Відповідаючи на питання журналістів на пресконференції, Володимир Зеленський висловив переконання, що у США вже незабаром зможуть ухвалити рішення про допомогу України. З огляду на те, що до Різдва залишилось вкрай мало часу, Конгрес США навряд чи встигне досягти компромісу в ухваленні 111-мільярдного законопроєкту.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Він закликав не панікувати щодо затягування рішення у Вашингтоні, адже Україна має достатній запас міцності, щоб його дочекатися.

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Чого очікувати від американської допомоги

В ніч на 20 грудня лідери обох партій Сенату опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що не голосуватимуть за допомогу Україні в цьому році. У ній вони назвали свою співпрацю плідною і такою, що має поступ; водночас для ухвалення цього рішення потрібен додатковий прогрес.

Раніше також стало відомо, що Євросоюзу має погодити до 1 лютого надання Україні 50-мільярдного пакету допомоги до 2027 року. Приблизно до цього часу конгресмени Сполучених Штатів, за песимістичним сценарієм, повинні усе ж таки знайти компроміс щодо 111-мільярдного законопроєкту, з якого фінансуватимуть і допомогу Україні.

"Те, що (рішення про допомогу Україні від США – 24 Канал) буде проголосовано, не викликає сумнівів. Ми маємо на початок року достатньо коштів, як мінімум місяців на 3 – 4, якими ми можемо оперувати для того, щоб зберігати сталість в протистоянні з ворогом", – сказав аналітик.

Раніше очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зауважувала, що період першого кварталу 2024 року, якщо Україні не надійде фінансова допомога від Євросоюзу.

Самі демократи та республіканці зацікавлені в тому, щоб вирішити це питання якомога швидше. Дуже показовим є те, що більшість республіканців не висловлювалась проти допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зокрема, коментуючи візит Зеленського до Вашингтону, сенатор Лідсі Грем сказав, що непорозуміння між демократами й республіканцями є не проблемою України, а суто американською проблемою.

"Я не бачу нічого фатального (у затримці допомоги від США – 24 Канал). У нас є прокладка безпеки на 3 – 4 місяці, плюс ми маємо внутрішні резерви, хоча додаткова емісія (друк грошей – 24 Канал) нам, звісно ж, не потрібна", – підсумував Клочок.

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