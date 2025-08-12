Міністерство оборони затвердило перелік підрозділів і посад операторів безпілотних систем, які можуть служити за проєктом "Контракт 18 – 24". Тепер молодь до 25 років має змогу обирати службу у 46 підрозділах ЗСУ, зокрема у бригадах та полках безпілотних авіаційних систем.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Міністерство оборони затвердило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть служити добровольці за проєктом "Контракт 18 – 24".

Міноборони включило операторів БпЛА до проєкту "Контракт 18 – 24"

Відповідні накази підписав начальник Генерального штабу ЗСУ.

Тепер молодь віком до 25 років може обрати службу за цим контрактом у одному з 46 підрозділів Збройних Сил України. Серед них – 414-та бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", 20-й, 427-й та 429-й окремі полки безпілотних систем із різними спеціалізаціями.

До вже залучених у проєкт підрозділів Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Територіальної оборони долучилися також підрозділи Сил спеціальних операцій і Сил підтримки. Повний перелік підрозділів та можливість подати заявку доступні на офіційному сайті проєкту.

Крім того, Генеральний штаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов’язаних із експлуатацією безпілотних систем. Серед них – оператори гусеничних і колісних наземних роботизованих комплексів, оператори бойових та спеціальних БпЛА різних типів, оператори FPV-дронів, а також майстри й розвідники безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, 30 липня Кабмін підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення проєкту "Контракт 18 – 24", що тепер охоплює посади, пов’язані з безпілотними системами. Для громадян до 25 років передбачена окрема дворічна форма контракту для служби за цим напрямком.