Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Министерство обороны утвердило перечень подразделений ВСУ и штатных должностей операторов беспилотных систем, на которых могут служить добровольцы по проекту "Контракт 18 – 24".

Минобороны включило операторов БпЛА в проект "Контракт 18 – 24"

Соответствующие приказы подписал начальник Генерального штаба ВСУ.

Теперь молодежь в возрасте до 25 лет может выбрать службу по этому контракту в одном из 46 подразделений Вооруженных Сил Украины. Среди них – 414-я бригада ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра", 20-й, 427-й и 429-й отдельные полки беспилотных систем с различными специализациями.

К уже вовлеченным в проект подразделениям Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Территориальной обороны присоединились также подразделения Сил специальных операций и Сил поддержки. Полный перечень подразделений и возможность подать заявку доступны на официальном сайте проекта.

Кроме того, Генеральный штаб утвердил перечень из 32 штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем. Среди них – операторы гусеничных и колесных наземных роботизированных комплексов, операторы боевых и специальных БпЛА различных типов, операторы FPV-дронов, а также мастера и разведчики беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, 30 июля Кабмин поддержал инициативу Минобороны по расширению проекта "Контракт 18 – 24", что теперь охватывает должности, связанные с беспилотными системами. Для граждан до 25 лет предусмотрена отдельная двухлетняя форма контракта для службы по этому направлению.