Що на заваді та чого не вистачає: в ISW проаналізували темпи українського контрнаступу на Півдні

Українські захисники продовжують просування у своїх контрнаступальних операціях. Лиш за минулу добу їх зафіксували на щонайменше трьох ділянках фронту.

До прикладу, наші військові продовжують успішно наступати на Бахмутському напрямку. Про це повідомив напередодні командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Контрнаступ на Запоріжжі триває

В Інституті з вивчення війни зазначили, що українські офіційні особи повідомили про продовження контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Також російське міноборони та блогери, пов'язані з Кремлем, стверджують, що наші військові проводять атаки на заході Запорізької області.

За словами російського воєнкора, українські військові атакують позиції ворога незначними групами. Вони націлені на російські тилові позиції, склади, а також інфраструктуру. Наші ж захисники підтвердили, що продовжують свої кампанії, спрямовані на перекриття на Півдні та Сході України.

ЗСУ працюють над послабленням ворога

Укладачі звіту звернули увагу на матеріал, який вийшов на The Wall Street Journal. У ньому повідомляють, що перед звільненням території, наші військові намагаються послабити ворога. Саме тому вони погоджуються на повільніший темп просування.

У виданні також зазначили, що наші захисники зосереджуються на витісненні загарбників з укріплень та мінних полів. Останні в деяких окупованих районах сягають на понад 24 кілометри в глибину.

Ситуацію прокоментував підполковник 108-ї бригади територіальної оборони Олексій Телегін. Він зазначив, що ворог здатний постійно приводити заміну. І це за умов, що наші військові можуть знищувати цілі підрозділи росіян. В Інституті вважають, що росіянам не вистачає оперативних резервів. І що заява Телегіна, швидше за все, йдеться про наявні на місцях тактичні резерви.

Поспілкувався з виданням WSJ інший командир підрозділу 108-ї бригади ТрО. Він зазначив, що ускладнює просування українських сил на добре підготовлені позиції нестача бронетехніки.

Джерела WSJ назвали ще один фактор, який уповільнює українські контрнаступи. Мовиться про відсутність української переваги в повітрі.

Укладачі звіту продовжують вважати, що нинішні темпи українського контрнаступу – відображення цілеспрямованих зусиль. Вони спрямовані на збереження бойової потужності нашого війська та відведення живої сили ворога та техніки ціною повільнішого просування територією.