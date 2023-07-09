Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він нагадав, що ПВК "Вагнера" на чолі з Євгенієм Пригожиним протягом 10 місяців намагалися захопити Бахмут. І їм це майже вдалося. Але на західних околицях міста все одно залишилась частина українських військ.

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Виб'ємо росіян з Бахмута

Гетьман припустив, що зараз є таке враження, що ще приблизно місяць боїв і українські сили звільнять Бахмут.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Це дуже негативно вплине на стан російської армії. В окупантів й так не дуже гарні настрої. А коли вони усвідомлять, що 10 місяців бились за Бахмут, а ми їх звідки вибили, це буде останній цвях в "труну" морального стану росіян.

Проте це не означає, що посиплеться фронт і вони повтікають, але це буде додатковим психологічним впливом на російських загарбників,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

Військовий експерт припустив, коли українські сили можуть звільнити Бахмут: дивіться відео

В сучасній війні крім військової техніки, озброєння, великий вплив на хід бойових дій чинить моральний стан війська.

"Якщо бійці вмотивовані та готові воювати, то навіть з не дуже потужною зброєю можуть мати певні успіхи. Але якщо військові керують сучасною зброєю (маються на увазі не росіяни), а при цьому вони невмотивовані, сам по собі навіть дуже гарний танк не поїде", – зауважив Олексій Гетьман.

Важливо! Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку. За його словами, наші захисники подовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці.

Ситуація на Бахмутському напрямку