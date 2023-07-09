Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он напомнил, что ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным в течение 10 месяцев пытались захватить Бахмут. И им это почти не удалось. Но на западных окраинах города все равно осталась часть украинских войск.

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Выбьем россиян из Бахмута

Гетман предположил, что сейчас складывается такое впечатление, что еще примерно месяц боев и украинские силы освободят Бахмут.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Это очень негативно отразится на состоянии русской армии. У оккупантов и так не очень хорошие настроения. А когда они осознают, что 10 месяцев бились за Бахмут, а мы их откуда выбили, это будет последний гвоздь в "гроб" морального состояния россиян.

Однако это не значит, что посыплется фронт, и они убегут, но это будет дополнительным психологическим влиянием на российских захватчиков,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Военный эксперт предположил, когда украинские силы могут уволить Бахмут: смотрите видео

В современной войне кроме военной техники, вооружения, большое влияние на ход боевых действий оказывает нравственное состояние войска.

"Если бойцы мотивированы и готовы воевать, то даже с очень мощным оружием могут иметь определенные успехи. Но если военные управляют современным оружием (имеются в виду не россияне), а при этом они немотивированные, сам по себе даже очень хороший танк не поедет", – заметил Алексей Гетьман.

Важно! Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении. По его словам, наши защитники продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке.

Ситуация на Бахмутском направлении