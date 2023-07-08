Про це йдеться в суботньому огляді Міністерства оборони Великої Британії. Зазначається, що після затишшя в червні Бахмут протягом останніх семи днів "знову став місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті", під час яких українські війська "впевнено просуваються" як на Північ, так і на Південь від міста.

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Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію,

– зауважують аналітики.

В Росії немає додаткових сил

Окрім цього, в огляді вказується, що Кремль, вочевидь, вважає "політично неприйнятною" здачу українським силам Бахмута – міста, що має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.

"Однак, дуже ймовірно, в Росії є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", – констатують у розвідці Британії.

Місто Бахмут на Донеччині стало місцем одного із найзапекліших протистоянь сил України та Росії, аж поки у травні цього року російська сторона не оголосила про нібито захоплення населеного пункту.

Головне про контрнаступ ЗСУ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Важливо! 5 липня стало відомо, що Сили оборони успішно просуваються в районі Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас російські військові чинять потужний опір.