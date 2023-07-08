Про це йдеться в суботньому огляді Міністерства оборони Великої Британії. Зазначається, що після затишшя в червні Бахмут протягом останніх семи днів "знову став місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті", під час яких українські війська "впевнено просуваються" як на Північ, так і на Південь від міста.
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Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію,
– зауважують аналітики.
В Росії немає додаткових сил
Окрім цього, в огляді вказується, що Кремль, вочевидь, вважає "політично неприйнятною" здачу українським силам Бахмута – міста, що має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.
"Однак, дуже ймовірно, в Росії є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", – констатують у розвідці Британії.
Місто Бахмут на Донеччині стало місцем одного із найзапекліших протистоянь сил України та Росії, аж поки у травні цього року російська сторона не оголосила про нібито захоплення населеного пункту.
Головне про контрнаступ ЗСУ
- 4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.
- ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.
- 24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.