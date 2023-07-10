Что мешает и чего не хватает: в ISW проанализировали темпы украинского контрнаступления на Юге

Украинские защитники продолжают продвижение в своих контрнаступательных операциях. Только за минувшие сутки они были зафиксированы на, по меньшей мере, трех участках фронта.

К примеру, наши военные продолжают успешно наступать на Бахмутском направлении. Об этом сообщил накануне командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Контрнаступление на Запорожье продолжается

В Институте по изучению войны отметили, что украинские официальные лица сообщили о продолжении контрнаступательных операций на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также российские минобороны и блогеры, связанные с Кремлем, утверждают, что наши военные проводят атаки на западе Запорожской области.

По словам российского военкора, украинские военные атакуют позиции врага незначительными группами. Они направлены на российские тыловые позиции, склады, а также инфраструктуру. Наши же защитники подтвердили, что продолжают свои кампании, направленные на перекрытие на Юге и Востоке Украины.

ВСУ работают над ослаблением врага

Составители отчета обратили внимание на материал, вышедший на The Wall Street Journal. В нем сообщают, что перед освобождением территории, наши военные пытаются ослабить врага. Именно поэтому они соглашаются на более медленный темп продвижения.

В издании также отметили, что наши защитники сосредотачиваются на вытеснении захватчиков из укреплений и минных полей. Последние в некоторых оккупированных районах достигают более 24 километров в глубину.

Ситуацию прокомментировал подполковник 108-й бригады территориальной обороны Алексей Телегин. Он отметил, что враг способен постоянно приводить замену. И это при условии, что наши военные могут уничтожать целые подразделения россиян. В Институте полагают, что россиянам не хватает оперативных резервов. И что заявление Телегина, скорее всего, идет об имеющихся на местах тактических резервах.

Пообщался с изданием WSJ другой командир подразделения 108 бригады ТрО. Он отметил, что усложняет продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции нехватка бронетехники.

Источники WSJ назвали еще один фактор, замедляющий украинские контрнаступления. Речь идет об отсутствии украинского преимущества в воздухе.

Составители отчета продолжают считать, что нынешние темпы украинского контрнаступления – отражение целенаправленных усилий. Они направлены на сохранение боевой мощи нашей армии и отвод живой силы врага и техники ценой более медленного продвижения по территории.