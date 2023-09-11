Узимку фронт може зупинитися: від чого це залежатиме

Узимку контрнаступ Сил оборони може розгортатися за різними сценаріями: може зупинитися або стати менш активним. Проте все залежатиме від однієї важливої умови військового командування України.

Очевидно, що взимку українським захисникам буде набагато важче просуватися через холод. Утім, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що це не означає повного припинення бойових дій.

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Від чого залежатиме зупинка фронту взимку

За словами Костенка, бої стануть менш активними, але за потреби їх можна розвинути в будь-яку погоду. Зокрема завдяки сучасній техніці, яку Україні передали партнери. До того ж в основному бойові дії відбуваються за магістралі, через які можна перекидати резерви.

Ймовірно, все залежатиме від планів військового керівництва України. Адже воювати можна і влітку, і взимку. Не забуваймо, що росіяни напали на Україну саме в холодну пору року – 24 лютого 2022 року. Попри це, Сили оборони ефективно вибивали противника з українських міст та сіл.

Темп спаде, але не сильно. Хоча багато залежить від планів. Можливо у когось (Генштаб ЗСУ – 24 Канал) будуть плани, що "станьмо в оборону й за зиму накопичимо сили та засоби". І це буде рішення, а ми можемо подумати, що через погоду,

– сказав Костенко.

Окупантам може бути небезпечно залишатися зимувати в Україні

Пригадаймо, як відбувалося звільнення правобережної Херсонщини. Специфіка полягала у тому, що противник вирішив піти. Сили оборони створили загрозу оточення для росіян. Звісно, загарбники ще могли б деякий час утримувати позиції, але згодом зазнали б колосальних втрат.

Костенко припустив, за якої умови контрнаступ ЗСУ припиниться взимку: дивіться відео

Вперед вони йти не можуть – можуть лишитися перезимувати, але, втративши військо. Росіяни потребували резервів, аби хоч щось робити у Бахмуті чи на Півдні. Тому ухвалили рішення зробити цей вихід,

– зауважив Роман Костенко.

Це не класичний контрнаступ, як-от на Харківщині, це змушування противника до відходу. Іншими словами – вибивання ворога через ураження логістики та військового складу. Тобто Сили оборони використали один із військових способів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ