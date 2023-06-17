Це ж не Перша світова, – майор запасу пояснив дії ЗСУ на фронті
Контрнаступ Збройний Сил України триває. Українське військове командування добре спланувало дії наших захисників для вдалого наступу. Зараз йде перший етап наступальних дій.
Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – майор запасу ЗСУ, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. За його словами, ЗСУ та командування добре знають, де розташовані російські війська.
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Перший етап наступальних дій ЗСУ
Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна почала шлях до повного звільнення Криму. За його словами, зараз триває початковий етап контрнаступу ЗСУ. В ході нього сили оборони України перевіряють оборону окупантів на міцність та вишукують слабкі місця.
Слова "промацати оборону" – це дуже по-цивільному. Це перша фаза наступальних дій. Це ж не Перша світова війна, що треба розвідувати, де є ворог. Ці дії були, найімовірніше, для того, щоб подивитись, які на засоби стримування росіяни робитимуть ставку,
– наголосив Олексій Гетьман.
У Генштабі все прорахували
Варто також не забувати, основна частина військ росіян перебуває на лінії фронту, а не на території, що їм підконтрольна. Коли Збройні Сили України прорвуть цю лінію – далі буде вільний простір.
"Потрібно прорвати фронт, а далі вже можна швидко рухатись та заходити в тил інших російських підрозділів. Це чудово розуміють в Генштабі, я впевнений, що все так і було сплановано", – зауважив майор запасу.
Після першої фази наступальних дій поступово розвиватимуться і наступні до моменту, поки українські військові не вийдуть на заплановані рубежі. Однак потрібно зрозуміти, що це ще не будуть адмінкордони України 1991 року. Адже за одну наступальну операцію виграти війну неможливо.
Олексій Гетьман про перший етап контрнаступу ЗСУ: дивитись відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- У Міністерстві оборони України повідомили, що ЗСУ вдається перехопити ініціативу на полі бою. Однак російські окупанти чинять спротив. Для того, аби їх дотиснути, Україні потрібне далекобійна високоточна зброя.
- Натомість у Росії вирішили, що аби захистити окупований Крим їм буде потрібно збільшити кількість бойових дельфінів. Адже загарбники побоюються, що тих оборонних засобів, що вже є на півострові, буде недостатньо. Схоже, нарешті окупанти серйозно почали ставитись до українського контрнаступу.
- Тим часом Збройні Сили України поступово захоплюють ділянки першої лінії оборони росіян на межі Запорізької та Донецької областей. Однак цілком ймовірно, що далі оборона ворога буде міцнішою. Зараз там тривають запеклі бої.