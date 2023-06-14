Союзники України сподіваються на швидке повернення стратегічно важливої ​​території. Якщо ж це не вдасться, поразка України поставить перед Сполученими Штатами та їхніми союзниками незручні запитання.

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Байдену, як нікому, потрібна перемога ЗСУ

З огляду на те, що цього року в Україну надійшло передове західне озброєння на мільярди доларів, усі сподіваються, що побачать приголомшливий успіх. Але я думаю, що більшість людей реалістично дивляться на це,

– сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Західні чиновники стверджують, що не знають точних планів України. Водночас представники Пентагону зазначили, що українці хочуть перерізати російський сухопутний міст між окупованим сходом та півднем України. Або ж, ЗСУ візьмуть під контроль сухопутні та морські ворота до Кримського півострова.

Видання пише, що такі досягнення розірвали б наратив про тупикову ситуацію та придушили б будь-які заклики до перегляду поточної політики. Крім того, журналісти зазначають, що ставки на контрнаступ ЗСУ для президента Байдена дуже високі.

"Президент США потребує великої перемоги на полі бою, щоб показати, що його безумовна підтримка України підкреслила глобальне лідерство США, відродила сильну зовнішню політику і продемонструвала розумне використання американської військової сили за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, успішний контрнаступ ЗСУ підвищить ставки Байдена під час виборів на пост президента.

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