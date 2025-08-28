Бійці ГУР уразили російський малий ракетний корабель "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Атака відбулась в Азовському морі, що свідчить про спроможність України долітати туди.

Це дуже цікава ознака, тому далі буде. Це в ефірі 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

До теми Що відомо про ракетний корабель "Буян-М", який вразило ГУР

"Хотів би звернути увагу на те, що цей малий ракетний катер був уражений в Азовському морі. Це певна цікава ознака. Ми долітаємо туди. Далі буде", – наголосив речник.

Ураження дуже важливе

Сергій Братчук зазначив, що флотилія Росії має чотири малі ракетні кораблі класу "Буян-М". Якщо один атакували, то залишається три. Тобто 25% вже уражено. Це вісім "Калібрів", які певний час не зможуть використовуватися, наприклад, для ракетних ударів.

Для нас це дуже важливо, коли ми говоримо про ракетоносії. Тому що залишилася остання бойова сила чорноморської флотилії Росії. Нагадаю, що ці ракетоносії наразі розташовані у Новоросійську. Думаю, Новоросійськ – це досить цікава локація, куди ми зможемо також діставати,

– підкреслив він.

Яка ситуація на Півдні?

Речник Української добровольчої армії розповів, що вночі 28 серпня були атаки, зокрема, по Миколаївській області. Силам оборони вдалося збити вісім "Шахедів". БпЛА пролітали повз Одеську область.

На Херсонському напрямку є проблема з дорогою "Миколаїв – Херсон", яку ворог намагається атакувати дронами. Були прийняті рішення щодо захисту цієї траси і не тільки. Є альтернативні логістичні шляхи. Тому гуманітарні вантажі до Херсона і далі доставляють.

Щодо захисту, то, зокрема, і сітки будуть використовуватися. Хоча, звичайно, треба якісь більш системні рішення на національному рівні, як боротися з ворожими FPV-дронами,

– сказав Братчук.

Робота Сил оборони, зокрема, спрямована на знищення ворожих безпілотних апаратів. Такі ураження теж відбуваються.

На Придніпровському напрямку є натяки на форсування Дніпра. Також ворог намагається атакувати острови.

Найскладніша ситуація сьогодні на Запорізькому напрямку. Інтенсивність бойових дій спрямована на Степногірськ. Там у ворога є певні просування. Однак варто дотримуватися правил інформаційної гігієни. Тому що російська пропаганда супроводжує будь-які дії окупантів.

Чому Степногірськ? Тому що це висоти, можливість вийти на ті відстані, з яких можна підсилити вогневий тиск на Запоріжжя. Підсилити саме з допомогою ствольної артилерії. Якщо ворог має таку ціль, то наше завдання – протиставити усе, що ми можемо сьогодні. Такі рішення прийняті, заходи проводяться,

– пояснив речник.

Російське військо намагається тут просуватися. Зокрема, активно закидати невеликі штурмові групи. Однак є протидія. Наприклад, кілька днів тому ворог накопичувався у районі села Приморське. Українські FPV-дрони працювали по противнику дуже добре.

Росіяни далі намагаються штурмувати, просуватися та використовують, зокрема, місце, де колись було Каховське водосховище. Також роблять спроби діяти у районі села Плавні. Тут дуже складна ситуація. Найближчим часом інтенсивність бойових дій ворога на цьому напрямку навряд чи буде ставати меншою.

Водночас дещо меншою стала загроза на Гуляйпільському напрямку, де з Донеччини ворог міг атакувати ЗСУ фактично в тил. Сьогодні такої критичності вже немає.

ГУР вдарило по кораблю "Буян-М": що відомо?