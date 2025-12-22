Залізнична аварія на Житомирщині: назвали попередню причину, чому потяг зійшов з рейок

За фактом сходження поїзда з рейок на Житомирщині почалося розслідування. Правоохоронці вивчають усі обставини події та вже озвучили попередню причину, чому це сталося.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Чому поїзд зійшов з рейок під Коростенем?

Рано вранці на Житомирщині зійшов з рейок вантажний потяг Укрзалізниці. Також через аварію постраждав поїзд сполученням Харків – Ужгород. Залізничники екстрено зупиняли рух, через що з траси зійшов локомотив.

Після інциденту Укрзалізниця вже почала ліквідацію аварії. Фахівці та відновлювальні поїзди залучили до робіт.

Наразі робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити ділянку та повернути поїзди до графіка,

– йдеться в повідомленні.

Щодо конкретних причин аварії слідство ще триває. Правоохоронці пізніше розкажуть більше деталей. Попередньо, причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала детонація детонації вибухівки, ймовірно склад був уражений "Шахедом".

Рятувальники ДСНС працювали на місці атак транспортної інфраструктури області. Їм вдалося евакуювати з пошкоджених локомотивів чотирьох постраждалих. Сапери обстежили території на наявність вибухо-небезпечних предметів. Всі займання уже ліквідовані.

Рятувальники допомагали людям на місці аварії в Коростені / Фото ДСНС України

Наразі затримуються потяги Харків – Ужгород приблизно на 5 годин. Харків – Івано-Франківськ – Ворохта прибуде з затримкою 58 хвилин, а Ужгород – Київ і Чернівці – Київ затримується на 1 годину. Затримки є й у міжнародних потягів: рейс, що їде з Перемишля до Києва запізнюється на годину і 19 хвилин, а Київ – Варшава та Хелм – Київ їдуть із затримкою в 35 хвилин.

Що передувало?