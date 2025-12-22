Железнодорожная авария на Житомирщине: назвали предварительную причину, почему поезд сошел с рельсов

По факту схода поезда с рельсов на Житомирщине началось расследование. Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия и уже озвучили предварительную причину, почему это произошло.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Почему поезд сошел с рельсов под Коростенем?

Рано утром на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд Укрзализныци. Также из-за аварии пострадал поезд сообщением Харьков – Ужгород. Железнодорожники экстренно останавливали движение, из-за чего с трассы сошел локомотив.

После инцидента Укрзализныця уже начала ликвидацию аварии. Специалисты и восстановительные поезда привлекли к работам.

Сейчас делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить участок и вернуть поезда в график,

– говорится в сообщении.

Относительно конкретных причин аварии следствие еще продолжается. Правоохранители позже расскажут больше деталей. Предварительно, причиной схода грузового поезда с рельсов стала детонация детонации взрывчатки, вероятно состав был поражен "Шахедом".

Спасатели ГСЧС работали на месте атак транспортной инфраструктуры области. Им удалось эвакуировать из поврежденных локомотивов четырех пострадавших. Саперы обследовали территории на наличие взрыво-опасных предметов. Все возгорания уже ликвидированы.

Спасатели помогали людям на месте аварии в Коростене / Фото ГСЧС Украины

Сейчас задерживаются поезда Харьков – Ужгород примерно на 5 часов. Харьков – Ивано-Франковск – Ворохта прибудет с задержкой 58 минут, а Ужгород – Киев і Черновцы – Киев задерживается на 1 час. Задержки есть и у международных поездов: рейс, что едет из Перемышля в Киев опаздывает на час и 19 минут, а Киев – Варшава и Хелм – Киев едут с задержкой в 35 минут.

Что предшествовало?