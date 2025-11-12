Справа "Мідас": Миронюк і Басов під час затримання знищували докази розкрадання в енергетиці
- Ігор Миронюк та Дмитро Басов намагались знищити докази корупційних схем під час затримання детективами НАБУ.
- Під час обшуку Миронюк рвав документи і викидав їх через вікно, а Басов розбив телефони.
Під час затримання детективами НАБУ учасники справи "Мідас" намагались приховати свої корупційні дії. Ігор Миронюк та Дмитро Басов хотіли знищити докази, які могли б свідчить про їхню причетність до схем із розкрадання коштів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дмитру Басову 12 листопада.
Як Миронюк і Басов намагалися знищити докази корупційних дій?
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що фігурант справи, ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка та колишній помічник підозрюваного у держзраді депутата Андрія Деркача Ігор Миронюк, відомий під псевдонімом "Рокет", під час обшуку рвав документи, намагався їх сховати та викидав через вікно.
Разом із паперами він позбувся і свого мобільного телефону. Інший учасник справи – виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, який фігурує у матеріалах як "Тенор", – під час затримання розбив телефони.
Обом фігурантам справи про масштабну корупцію в енергетиці суд 12 листопада обирає запобіжний захід.
Детальніше про те, хто є учасниками масштабної схеми корупції в українській енергетиці, а також якої шкоди було завдано державі внаслідок цього
Як "Рокет" та "Тенор" причетні до корупції в енергетиці?
НАБУ і САП 10 листопада провели масштабні обшуки з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинного угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Наступного дня антикорупційні органи повідомили про затримання 5 фігурантів справи та оголосили підозру 7 учасникам злочинної організації. Серед них – Тимур Міндіч (який напередодні обшуків уночі виїхав з України), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, а також четверо осіб із так званого "бек-офісу" з легалізації коштів.
Варто зазначити, що 12 листопада суд уже обрав запобіжний захід Дмитру Басову. Судова інстанція вирішила призначити посадовцю тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави в розмірі 40 мільйонів гривень.