Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дмитру Басову 12 листопада.

Як Миронюк і Басов намагалися знищити докази корупційних дій?

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що фігурант справи, ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка та колишній помічник підозрюваного у держзраді депутата Андрія Деркача Ігор Миронюк, відомий під псевдонімом "Рокет", під час обшуку рвав документи, намагався їх сховати та викидав через вікно.

Разом із паперами він позбувся і свого мобільного телефону. Інший учасник справи – виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, який фігурує у матеріалах як "Тенор", – під час затримання розбив телефони.

Обом фігурантам справи про масштабну корупцію в енергетиці суд 12 листопада обирає запобіжний захід.

Як "Рокет" та "Тенор" причетні до корупції в енергетиці?