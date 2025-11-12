Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на судебное заседание по избранию меры пресечения Дмитрию Басову 12 ноября.

К теме Исследуем обстоятельства его побега, – НАБУ стремятся вернуть Миндича в Украину

Как Миронюк и Басов пытались уничтожить доказательства коррупционных действий?

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что фигурант дела, экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник подозреваемого в госизмене депутата Андрея Деркача Игорь Миронюк, известный под псевдонимом "Рокет", во время обыска рвал документы, пытался их спрятать и выбрасывал через окно.

Вместе с бумагами он лишился и своего мобильного телефона. Другой участник дела – исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, который фигурирует в материалах как "Тенор", – при задержании разбил телефоны.

Обоим фигурантам дела о масштабной коррупции в энергетике суд 12 ноября избирает меру пресечения.

Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству в результате этого – читайте в материале 24 Канала.

Как "Рокет" и "Тенор" причастны к коррупции в энергетике?