Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на судебное заседание по избранию меры пресечения Дмитрию Басову 12 ноября.
Как Миронюк и Басов пытались уничтожить доказательства коррупционных действий?
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что фигурант дела, экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник подозреваемого в госизмене депутата Андрея Деркача Игорь Миронюк, известный под псевдонимом "Рокет", во время обыска рвал документы, пытался их спрятать и выбрасывал через окно.
Вместе с бумагами он лишился и своего мобильного телефона. Другой участник дела – исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, который фигурирует в материалах как "Тенор", – при задержании разбил телефоны.
Обоим фигурантам дела о масштабной коррупции в энергетике суд 12 ноября избирает меру пресечения.
Как "Рокет" и "Тенор" причастны к коррупции в энергетике?
НАБУ и САП 10 ноября провели масштабные обыски по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
На следующий день антикоррупционные органы сообщили о задержании 5 фигурантов дела и объявили подозрение 7 участникам преступной организации. Среди них – Тимур Миндич (который накануне обысков ночью выехал из Украины), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, а также четыре человека из так называемого "бэк-офиса" по легализации средств.
Стоит отметить, что 12 ноября суд уже избрал меру пресечения Дмитрию Басову. Судебная инстанция решила назначить чиновнику содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.