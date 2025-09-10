10 вересня, 18:10
За ексочільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу не внесли 20 мільйонів гривень застави
За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у 20 мільйонів гривень. САП пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу.
Про це повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Чи внесли за Крупу визначену заставу?
За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 мільйонів гривень,
– сказала Чемерис.
Водночас представниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк зазначила, що питання перегляду запобіжного заходу для Крупи ще перебуває на розгляді, і остаточну позицію відомство оголосить пізніше.
Що відомо про новий запобіжний захід Тетяні Крупі?
- Раніше Тетяні Крупі, екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК, змінили запобіжний захід на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.
- Вона повинна виконувати ряд умов, зокрема носіння електронного браслета і заборону залишати Хмельницький без дозволу.
- Відтепер, як наголосили у ВАКС, контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на Тетяну Крупу обов’язків мають здійснювати саме детективи Національного антикорупційного бюро України.