Про це повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи внесли за Крупу визначену заставу?

За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 мільйонів гривень,

– сказала Чемерис.

Водночас представниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк зазначила, що питання перегляду запобіжного заходу для Крупи ще перебуває на розгляді, і остаточну позицію відомство оголосить пізніше.

Що відомо про новий запобіжний захід Тетяні Крупі?