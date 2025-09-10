За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в 20 миллионов гривен. САП позже определится со своей позицией по пересмотру меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Внесли ли за Крупу определенный залог?

За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 миллионов гривен,

– сказала Чемерис.

В то же время представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк отметила, что вопрос пересмотра меры пресечения для Крупы еще находится на рассмотрении, и окончательную позицию ведомство объявит позже.

Что известно о новой мере пресечения Татьяне Крупе?