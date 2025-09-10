10 сентября, 18:10
За экс-главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу не внесли 20 миллионов гривен залога
Основные тезисы
- За Татьяну Крупу, бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК, не внесли залог в размере 20 миллионов гривен.
- Вопрос пересмотра меры пресечения для Крупы еще находится на рассмотрении, и окончательная позиция САП будет объявлена позже.
- Крупе изменили меру пресечения на залог, она должна носить электронный браслет и не покидать Хмельницкий без разрешения.
За бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в 20 миллионов гривен. САП позже определится со своей позицией по пересмотру меры пресечения.
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Внесли ли за Крупу определенный залог?
За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 миллионов гривен,
– сказала Чемерис.
В то же время представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк отметила, что вопрос пересмотра меры пресечения для Крупы еще находится на рассмотрении, и окончательную позицию ведомство объявит позже.
Что известно о новой мере пресечения Татьяне Крупе?
- Ранее Татьяне Крупе, экс-руководительнице Хмельницкой областной МСЭК, изменили меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.
- Она должна выполнять ряд условий, в частности ношение электронного браслета и запрет покидать Хмельницкий без разрешения.
- Отныне, как отметили в ВАКС, контроль за выполнением постановления в части выполнения возложенных на Татьяну Крупу обязанностей должны осуществлять именно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.