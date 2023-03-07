Корупційні скандали в Україні: думки українців розділились щодо того, чи "на часі" вони
Українці розділилися у думках щодо розслідування можливої корупції в Міноборони. Частина респондентів – виступила за негайні наслідки, інша – за ретельніше дослідження.
При чому, співвідношення фактично рівне. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише 24 Канал.
Дивіться також Сьогодні в Україні немає системної корупції, – Шмигаль про скандал у Міноборони
Соціологи запитали українців, яким є їхнє ставлення до розслідувань імовірної корупції в міністерстві: чи це мають бути негайні кадрові рішення на тлі війни, чи варто провести ретельні, хоч і можливо триваліші розслідування, щоб не провокувати нестабільність у відомстві та не шкодити обороні?
Що думають українці про корупційні скандали у Міноборони:
- 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати інциденти;
- майже така ж кількість опитаних – 47% висловила думку, що мають бути негайні рішення щодо найменшої підозри в корупції.
Соціологи також зауважили, що позиція щодо корупційних скандалів у Міноборони не пов'язана із "зрадофільськими" чи "депресивними" настроями.
На тлі зростання довіри українців до оборонних інституцій, найнижчі показники довіри наразі – до судів і прокуратури,
– наголосили у КМІС.
На думку аналітиків, це є дуже "поживним ґрунтом" для подальших проявів "внутрішньої дестабілізації".
Якщо говорити про те, скільки українців з кожної групи підтримують територіальні поступки Росії заради закінчення війни, абсолютна більшість представників двох категорій проти цього.Довідково. Опитування проводилось з 14 по 22 лютого. Було опитано 2002 особи методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Також не опитували українців, які після повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон.
До теми Резніков вважає, що справжня мета корупційних скандалів – посадити Україну за стіл переговорів
Головне про скандали з Міноборони
- У січні цього року журналісти опублікували розслідування про те, що оборонне відомство закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Правоохоронні органи взялись розслідувати цю справу.
- На тлі скандалу у відставку подав заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
- 25 січня також було звільнено керівника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлі.
- 1 лютого ДБР оголосило про підозри ексзаступнику міністра оборони, колишньому в.о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МО та чинному співробітнику Міноборони.
- Через деякий час українців обурила інша ситуація – у мережі поширили інформацію, що чиновник МО Олександр Лієв нібито має російський паспорт. Згодом це виявилось неправдою.
- Ці скандали значно вдарили по репутації оборонного відомства.