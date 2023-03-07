Корупційні скандали в Україні: думки українців розділились щодо того, чи "на часі" вони

Українці розділилися у думках щодо розслідування можливої корупції в Міноборони. Частина респондентів – виступила за негайні наслідки, інша – за ретельніше дослідження.

При чому, співвідношення фактично рівне. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише 24 Канал.

Дивіться також Сьогодні в Україні немає системної корупції, – Шмигаль про скандал у Міноборони

Соціологи запитали українців, яким є їхнє ставлення до розслідувань імовірної корупції в міністерстві: чи це мають бути негайні кадрові рішення на тлі війни, чи варто провести ретельні, хоч і можливо триваліші розслідування, щоб не провокувати нестабільність у відомстві та не шкодити обороні?

Що думають українці про корупційні скандали у Міноборони:

46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати інциденти;

майже така ж кількість опитаних – 47% висловила думку, що мають бути негайні рішення щодо найменшої підозри в корупції.

Соціологи також зауважили, що позиція щодо корупційних скандалів у Міноборони не пов'язана із "зрадофільськими" чи "депресивними" настроями.

На тлі зростання довіри українців до оборонних інституцій, найнижчі показники довіри наразі – до судів і прокуратури,

– наголосили у КМІС.

На думку аналітиків, це є дуже "поживним ґрунтом" для подальших проявів "внутрішньої дестабілізації".

Якщо говорити про те, скільки українців з кожної групи підтримують територіальні поступки Росії заради закінчення війни, абсолютна більшість представників двох категорій проти цього.

Опитування проводилось з 14 по 22 лютого. Було опитано 2002 особи методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Також не опитували українців, які після повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон.

До теми Резніков вважає, що справжня мета корупційних скандалів – посадити Україну за стіл переговорів

Головне про скандали з Міноборони