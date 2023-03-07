Коррупционные скандалы в Украине: мнения украинцев разделились – ко времени ли они

Украинцы разделились во мнениях по расследованию возможной коррупции в Минобороны. Часть респондентов – выступила за немедленные последствия, другая – за более тщательное исследование.

Причем соотношение фактически равное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сегодня в Украине нет системной коррупции, – Шмигаль о скандале в Минобороны

Социологи спросили украинцев, каково их отношение к расследованиям вероятной коррупции в министерстве: должны ли это быть немедленные кадровые решения на фоне войны, стоит ли провести тщательные, хотя и возможно более длительные расследования, чтобы не провоцировать нестабильность в ведомстве и не вредить обороне?

Что думают украинцы о коррупционных скандалах в Минобороны:

46% считают, что лучше более тщательно и дольше расследовать инциденты;

почти такое же количество опрошенных – 47% выразило мнение, что должны быть немедленны решения по малейшему подозрению в коррупции.

Социологи также отметили, что позиция по поводу коррупционных скандалов в Минобороны не связана с "израдофильскими" или "депрессивными" настроениями.

На фоне роста доверия украинцев к оборонным институтам, самые низкие показатели доверия – к судам и прокуратуре,

– отметили в КМИС.

По мнению аналитиков, это очень "питательная почва" для дальнейших проявлений "внутренней дестабилизации".

Если говорить о том, сколько украинцев из каждой группы поддерживают территориальные уступки России ради окончания войны, абсолютное большинство представителей двух категорий против этого.

Опрос проводился с 14 по 22 февраля. Были опрошены 2002 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Также не опрашивали украинцев, после полномасштабного вторжения России выехавших за границу.

К теме Резников считает, что настоящая цель коррупционных скандалов – посадить Украину за стол переговоров

Главное о скандалы из Минобороны