Партнери України суворо ставляться до зловживань та порушень в Україні, тому корупційні скандали впливають на допомогу від Заходу. Партнери можуть висувати нашій країні умови для її отримання та ускладнювати процедуру надання.

Про це 24 Каналу розповів юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що партнери довіряють інституції громадянського суспільства, тому в них можуть виникати питання до політичної влади України. Якщо Захід надає фінансову підтримку, він хоче, аби ця підтримка йшла справді демократичній країні з демократичними цінностями.

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Як корупційні скандали в Україні впливають на допомогу від Заходу

За словами юриста-аналітика, корупційні скандали завжди впливають на допомогу від партнерів. Представники США повідомили, що вони, в певний час, підтримали інституції громадянського суспільства. Вони їм довіряють та завжди говорять про них.

І тут вони отримують звіти, де пише, що ось тут відбувається зловживання, ось тут викривлення конституційного принципу поділу влади, а ось тут рішення приймають суб'єкти, які є в категорії радників,

– зауважив Вігірінський.

Юрист-аналітик навів приклад, що минулого місяця першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнили з посади через підозри у витоку інформації та тиску на підлеглих. Однак залишається відкритим питання долі його радника, який йому допомагав.

Крім того, є багато розслідувань та інформаційних повідомлень, які пишуть активісти та ті люди, які спілкуються з міжнародниками. На подібних зустрічах вони формують відповідні збірні аналітичні доповіді про стан дотримання законності в Україні з їхнього огляду.

Якщо наші партнери більше довіряють інституції громадянського суспільства, вони ставлять нашому політичному керівництву питання, які стосуються кадрових рішень, реформ і змушують у якийсь спосіб ситуацію змінювати. Якщо цього не стається, виникають проблеми з фінансуванням та перспективами України щодо швидшої інтеграції в інституції, яких ми прагнемо,

– підкреслив Вігірінський.

Як приклад, Україна очікує допомогу на 50 мільярдів доларів з прибутку від російських заморожених активів у 2025 році від партнерів. Однак їх Захід надасть лише у випадку дотримання певних умов, які будуть прописані окремо.

Вігірінський розповів, що наша країна еволюціонувала в цьому питанні, на жаль, в гіршу сторону. Спершу Україна заявила, що ці гроші ми повинні отримати негайно в якості репарації, тепер ми їх отримаємо у вигляді кредиту тоді, коли виконаємо план змін та реформ.

Чи змінилась ситуація між бажаним та дійсним, у якому ми будемо перебувати наступного року? Так. Нам не сказали, що грошей не буде, але в конкретних діях ми бачимо ускладнення процедур,

– підкреслив Вігірінський.

За його словами, партнери ігнорують поняття щодо того, що не можна ставити на один рівень корупцію та життя українських військових. Оскільки вони вкладають в Україну гроші, їхні народи відчувають певні обмеження щодо фінансової компоненти, а саме інфляції, тому вони і ставлять умови.

Найголовніше зараз – не розвіяти віру наших партнерів у те, що вони захищають демократичну країну. Україна позиціонує себе саме такою країною, яка захищає світ від зла та всього, що стосується країни-агресорки.

Тому буде погано, якщо нам скажуть, що ми втрачаємо демократичні цінності в ході цієї боротьби. Теж один політик раніше сказав, що для вступу в НАТО нам потрібно підвищити стан правопорядку,

– сказав юрист-аналітик.

Нагадаймо, у жовтні цього року розгорівся скандал із фіктивними інвалідностями, пов'язаними з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, прокурорами та іншими чиновниками. Володимир Зеленський підписав наказ про ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року. В Україні планується реформа системи медико-соціальної експертизи, зокрема запровадження нової цифрової та прозорої моделі