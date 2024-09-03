Відповідне рішення про звільнення Углави ухвалив директор НАБУ Семен Кривонос.

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Углаву звільнили з НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос звільнив свого першого заступника. У пресслужбі Бюро не назвали ім'я, однак Суспільне стверджує, що мовиться про Гізо Углаву.

У НАБУ пояснили, що таке рішення ухвалили через дисциплінарні порушення. Зокрема, Углаву звинуватили у порушенні правил етичної поведінки державних службовців. Окрім того, в під час службового розслідування було встановлено, що посадовець вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись у своїй роботі працівники та вище керівництво НАБУ,

– наголосили у пресслужбі.

Окрім того, 28 серпня більшість членів Дисциплінарної комісії НАБУ визнали Углаву винним у тиску на підлеглих. Водночас ще у липні Углава стверджував, що пройшов поліграф, який "підтвердив непричетність до зливу інформації".

Углава тоді заявляв, що саме через "принципову позицію та безапеляційність він став об'єктом потужної дискредитаційної кампанії, яка ґрунтувалася на безпідставних звинуваченнях та наклепах".