Національне антикорупційне бюро України підозрювало Грановського, якого за часів президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах", в організації корупційної схеми на 93,3 мільйона гривень.

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Що вирішив Вищий антикорупційний суд

Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016,

– мовиться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, яка є у розпорядженні видання.

У документі традиційно зазначили, що ухвалу можуть оскаржити безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.



Ухвала, яку отримали та оприлюднили журналісти УП / скриншот

До речі, Національне антикорупційне бюро України разом з САП 21 жовтня 2022 року повідомило про підозру екснардепу. Адже його вважали організатором корупційної схеми, яка завдала 93,3 мільйона гривень шкоди акціонерному товариству "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ",

– написало тоді НАБУ.

За їхніми даними, схема діяла у березні – грудні 2015 року. Через неї завод недоотримав дохід у близько 93,3 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Олександр Грановський неодноразово зустрічався з суддями та прокурорами. У 2016 році, як пише УП, нардепи навіть планували звернутись у НАБУ через це.