Зранку 12 серпня стало відомо, що СБУ разом із НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі в пів мільйона доларів. Затриманню свого підлеглого сприяв міністр.

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Який запобіжний захід обрали Хейлу

Ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла відправили під варту із правом внесення застави у 25 мільйонів гривень.

Прокурори просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Адвокати заявили, що такий великий розмір застави необґрунтований, тож запобіжний захід слід пом'якшити.

Іще захист акцентував, що їхній клієнт має на утриманні 14-літню доньку з інвалідністю. Оскільки дитина потребує постійного догляду, то дружина не може впоратися самостійно, без допомоги чоловіка.

Деталі справи

Чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Ішлося про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах Покровського напрямку фронту. Обладнання мали евакуювати і таким чином зберегти гірничу техніку. Та, як повідомили в СБУ, Хейло почав вимагати гроші за її вивезення.

Кошти мали передавати п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі. Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримали на гарячому одразу після отримання третього траншу.

Дуже швидко стало відомо, що Кабмін звільнив Хейла з посади.