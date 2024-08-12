Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Кабінетом Міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", – зазначив Мельничук.

Хабар у 500 000 доларів

Раніше у Києві, імовірно, Хейла затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Він організував злочинну схему у вугільній сфері. При цьому офіційно правоохоронні органи імені чиновника не називають.

Так, за даними слідства, хабарник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах Покровського напрямку фронту.