Затриманий чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

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Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах Покровського напрямку фронту.

"Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення", – повідомили в СБУ.

За даними ЗМІ, йеться про Олександра Хейла.



Імовірно затримали Олександра Хейла / Фото Скриншот з відео

Заступник міністра організував схему

До незаконної діяльності заступник залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.



Як працювала злочинна схема / Інфографіка СБУ

"Спіймали на гарячому"

Кошти мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі.

Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримано "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.

Затриманя чиновника та спільників / Фото СБУ

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Усіх фігурантів справи затримано / Фото НАБУ



Загальна сума хабаря 500 тисяч доларів / Фото НАБУ



Усім – вручено підозри / Фото СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чиновника звільнили

У Міненерго повідомили, що відомство невідкладно внесло подання на Кабінет міністрів про звільнення чиновника.

Згодом стало відомо, що Кабмін звільнив Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України